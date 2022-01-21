البنتاغون: نرى استمرارا في زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا
Globallookpress Department of Defense via CNP
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أعلن البنتاغون عن رصده "زيادة" للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية في الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة: "نرى حشدا ملحوظا للعسكريين الذي يستمر في التزايد".
وأعرب كيربي عن "قلق" واشنطن بهذا الصدد.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد اتهمت روسيا بحشد القوات على حدود أوكرانيا والتحضير لـ "هجوم عسكري" عليها، وهددت بالعقوبات في حال التصعيد.
من جهتها، نفت روسيا وجود مثل هذه الخطط لديها، وأكدت أن تحركات القوات الروسية داخل الأراضي الروسية تعتبر شأنا داخليا ولا تمثل أي تهديد على لأحد.
المصدر: "تاس"
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