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البيت الأبيض: بايدن منفتح على لقاء بوتين إذا كان ذلك مناسبا

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البيت الأبيض: بايدن منفتح على لقاء بوتين إذا كان ذلك مناسبا
AP Andrew Harnik
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "منفتح" على التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن كان ذلك مناسبا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ردا على سؤال ما إذا كانت هناك أي خطط لعقد لقاء جديد بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، إن "الرئيس (بايدن) دائما يثمن كل التثمين التعامل مع الزعماء، ولكن علينا أن نحدد ما إذا سيكون ذلك الخطوة المناسبة التالية".

وتابعت إن عقد اللقاء بين الرئيسين "قد يكون الخطوة التالية وقد لا يكون، وليس بوسعي الإدلاء بتوقعات بشأن ما إذا سيحدث ذلك ومتى".

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وأضافت: "ولكن في حال كانت هناك توصية وإذا اعتبرنا أنه سيكون فعالا في المرحلة الراهنة من المناقشات، فإن الرئيس بالطبع منفتح دائما على التواصل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح متحدثا من جنيف حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة اللقاءات مع روسيا على مستوى القمة.

وقبل ذلك قال بايدن خلال مؤتمر صحفي له، إن إمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين لا تزال قائمة.

المصدر: "تاس"

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