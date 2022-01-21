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غوتيريش يدعو للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا

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غوتيريش يدعو للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا
AP Robert Bumsted
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لخفض التوتر حول أوكرانيا، وتسوية كل القضايا بطرق دبلوماسية حصرا.

وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "أتعهد ببذل كل الجهود من أجل حث المجتمع الدولي وتكثيف المساعي نحو السلام".

وتابع قائلا: "من الضروري خفض التوتر في أوكرانيا. وندعو إلى تسوية جميع القضايا بطرق دبلوماسية حصرا".

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وأشار غوتيريش إلى "تزايد عدم الثقة" بين الدول الكبرى في العالم.

يذكر أن النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا مستمر منذ عام 2014. وفي الفترة الأخيرة ازداد حدة التوترات حول أوكرانيا، حيث تتهم كييف والدول الغربية روسيا بحشد القوات على الحدود الأوكرانية والتحضير للهجوم العسكري على البلاد، الأمر الذي نفته موسكو مرارا.

المصدر: وكالات

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