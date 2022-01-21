 
مباشر
عاجل
واشنطن تفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على أفراد وكيانات في لبنان ودول أخرى

الأمم المتحدة تؤكد إمكانية ظهور سلالات لكورونا ستكون أخطر من "أوميكرون"

أخبار العالم

الأمم المتحدة تؤكد إمكانية ظهور سلالات لكورونا ستكون أخطر من
AP Hassan Ammar
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s83j

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.

إقرأ المزيد
العلماء يكشفون عن أول تحليل جزيئي في العالم لبروتين
العلماء يكشفون عن أول تحليل جزيئي في العالم لبروتين "سبايك" في أوميكرون

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19. أوميكرون تحذير جديد، النسخة التالية ممكن أن تكون أخطر".

وأضاف غوتيريش: "وقف انتشار العدوى يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة بكل مكان. وفي الوقت ذاته لا يمكن استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية مواصلة حملة التلقيح العالمية خاصة في ظل تأخر وتيرتها من سير تحقيق الأهداف التي تم تحديدها، وصرح: "أظهر العلم بكل جلاء أن اللقاحات تعمل وتنقذ الأرواح".

وتابع: "حددت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر الماضي مهمة تلقيح 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021 و70% بحلول أواسط هذا العام. لم نقترب حتى الآن من تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح أن "توزيع اللقاحات يجري بشكل غير متساو لحد يصل إلى درجة الفضيحة، ولا بد من جعل التطعيم جماعيا".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا