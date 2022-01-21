إسرائيل تسجل انخفاضا في عدد إصابات كورونا

سجلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، انخفاضا في عدد إصابات فيروس كورونا، بواقع 69104 إصابات.

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وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه تم اكتشاف ما مجموعه 69104 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يبلغ عدد الحالات النشطة حوالي 453000، منها 638 في حالة حرجة.

في السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة وسيواصل إدارة الشؤون الأمنية لإسرائيل من المنزل.

وكانت السلطات الصحية في إسرائيل، سجلت يوم الأربعاء، حصيلة قياسية في إصابات فيروس كورونا اليومية، بلغ 71593 حالة إصابة.

المصدر: jerusalem post