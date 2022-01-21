الرئيس الروسي يبحث مع الرئيس الفنلندي هاتفيا الأزمة الأوكرانية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأزمة الأوكرانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، الجمعة، محادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي سولي نينيستي.

من جهته أصدر المكتب الرئاسي الفنلندي، بيانا، جاء فيه، "أجرى نينيستو وبوتين محادثة هاتفية طويلة ومفصلة، ناقشا خلالها الجغرافيا السياسية، بما في ذلك أمن أوروبا والوضع مع أوكرانيا.. وأعرب نينيستو عن قلقه الشديد بشأن الوضع وأشار إلى الحاجة إلى الحفاظ على السلام في أوروبا".

وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد خلال المحادثة على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل القائمة من خلال الحوار الحالي الجاري". بالإضافة إلى ذلك، صرح نينيستو أن "السياسة الأمنية لفنلندا ذات سيادة كاملة".

في ديسمبر الماضي، تحدث نينيستو أيضا مع نظيره الأمريكي جو بايدن ، ثم مع بوتين، وكان أحد الموضوعات هو أوكرانيا.

وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها. في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.

المصدر: تاس