بولندا تعلن تسجيل رقم قياسي بعدد إصابات فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بولندا، رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا اليومية، بلغ 36665 إصابة.

إقرأ المزيد

وأعلن نائب وزير الصحة البولندي، فالديمار كراسكا، أن بلاده سجلت رقما قياسيا خلال جائحة كوفيد-19 بلغ 36665 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

وأوضح أنه، من بين هذه الإصابات تم تأكيد 1390 حالة مصابة بمتحور "أوميكرون" سريع العدوى.

وتم تسجيل 248 حالة وفاة بين مرضى فيروس كورونا، وهو انخفاض كبير من حوالي 800 يوميا في أواخر ديسمبر.

تتوقع سلطات الرعاية الصحية ما يصل إلى 50 ألف إصابة يومية جديدة الأسبوع المقبل، معتبرة أن الموجة الخامسة لتفشي الفيروس ستكون تحديا صعبا لنظام الرعاية الصحية في البلاد، الذي يضم حوالي 31 ألف سرير في المستشفيات معدة لمرضى فيروس كورونا.

المصدر: AP