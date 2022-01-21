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استطلاع: الموافقة على أداء بايدن الوظيفي تسجل أدنى مستوياتها

أخبار العالم

استطلاع: الموافقة على أداء بايدن الوظيفي تسجل أدنى مستوياتها
AP
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أظهر استطلاع جديد للرأي، أن نسبة الموافقة على الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجعت إلى 43%، بينما قال 56% إنهم يرفضون أداء بايدن.

ويعكس الاستطلاع الذي أجراه Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research، في الفترة من 13 يناير إلى 18 يناير، أدنى مستوى موافقة على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أن تولى منصبه قبل عام.

وكان نسبة الموافقة على أداء بايدن في يناير 2021 تبلغ 61%، وتراجعت إلى 48% بحلول أكتوبر وديسمبر 2021.

وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت" أن "40% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، و56% يرفضون ذلك، وتعد هاتان النسبتان أدنى وأعلى نسبتي (رفض وقبول) سجلتا خلال 50 دراسة استقصائية أجريت منذ توليه منصبه، ما يجعله أقل شعبية من سلفه دونالد ترامب قبل 4 سنوات".

المصدر: The Hill + Morning Consult

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