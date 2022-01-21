باكستان تسجل أعلى عدد إصابات يومية بـ كوفيد-19 منذ بدء الجائحة

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، تسجيل 7678 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى عدد إصابات يومية تسجله البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

وقال مركز قيادة العمليات الوطني التابع لوزارة الصحة الباكستانية، الذي يشرف على جهود مكافحة كوفيد-19، إنه تم كذلك تسجيل 23 وفاة، في المدة الزمنية نفسها، مشيرا إلى أن أعلى معدل للإصابات سجل في كراتشي، أكبر مدن البلاد، التي بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية فيها 46.58٪.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان أكثر من مليون و350 ألف حالة، فيما تجاوز إجمالي عدد الوفيات 29 ألف حالة.

وتفرض باكستان، التي حصل 32% من سكانها على جرعتين من لقاحات كورونا، قيودا مشددة للحد من انتشار الفيروس، ومن بينها ضرورة حصول كل من هو فوق الـ30 عاما على جرعات معززة، كما تشترط لدخول المدارس حصول الأطفال من سن الثانية عشرة على اللقاح.

المصدر: وكالات