لقطات نادرة لعناصر الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا خلال العاصفة "هبة"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لقطات نادرة لعناصر الجيش اللبناني، أثناء تواجدهم على الحدود مع سوريا، خلال العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان.

ويظهر الفيديو، لقطات من الصور لعناصر من الجيش اللبناني، خلال تواجدهم على الحواجز عند الحدود مع سوريا، وأثناء تسييرهم للدوريات، رغم التدني الكبير بدرجات الحرارة، الذي تسببت به العاصفة "هبة" خلال اليومين الماضيين.

ونشرت قيادة الجيش اللبناني، صورا قالت أنها لإغاثة المواطنين المحاصرين بالثلوج والسيول.

كما قامت بتوزيع مواد غذائية وطبية عليهم، وقامت بحملات تلقيح للأطفال في الأماكن النائية.

المصدر: الجيش اللبناني

يذكر أن العاصفة التي أطلق عليها إسم "هبة"، بدأت أمس بالانحسار عن لبنان، مع الاستمرار الكبير بانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة.

وتساقطت الثلوج على ارتفاع منخفض وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والبلديات ووزارة الأشغال جهودها في إعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج على مدار اليومين الماضيين.

بالفيديو: ثلوجٌ على السّاحل!



وصلت الثّلوج جراء العاصفة "هبة" التي تضرب لبنان، الى ساحل المنية، في مشهد نادر. pic.twitter.com/lVQr16wTPR — Lebanon Now (@lebanonnownews) January 20, 2022

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أن تحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى مساء يوم غد.

المصدر: وكالات+ RT