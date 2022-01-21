رئيسي لـRT: أولوية إيران تطوير العلاقات مع دول الجوار ويجب محاكمة قتلة سليماني من قبل محكمة مؤهلة

في أول حوار مع وسائل الإعلام الدولية منذ توليه مقاليد الحكم، تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لشبكة RT الروسية عن الملفات الأكثر إلحاحا في الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في المقابلة التي أجرتها RT مع رئيسي خلال زيارته الحالية إلى موسكو:

رئيسي: بحثنا مع بوتين المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية ومواقفنا تتطابق في العديد من النواحي

رئيسي: هناك مصالح مشتركة بين إيران وروسيا وأرضية واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والأمني والدفاعي والفضائي

رئيسي: علاقات إيران مع روسيا لن تكون قصيرة الأمد ونعمل على تحويلها إلى علاقات استراتيجية متينة

رئيسي: لدينا مشروع قيد الدراسة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا لـ20 عاما

رئيسي: المبدأ الرئيسي لبناء إيران علاقاتها الخارجية يتمثل بأننا لا نسعى للسيطرة على بلدان أخرى ونرفض محاولات دول أخرى السيطرة علينا

رئيسي: الولايات المتحدة تسعى إلى استعباد الدول الأخرى كي لا تكون مستقلة

رئيسي: أولويتنا تعود لتطوير التعاون مع دول الجوار في كل الاتجاهات وتفعيل الدبلوماسية معها

رئيسي: هناك أرضية لإبرام أي اتفاق في مباحثات فيينا إذا كانت الدول الأخرى مستعدة لرفع العقوبات عن إيران

رئيسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت 15 مرة التزام إيران بتعهداتها في المجال النووي

رئيسي: إسرائيل والدول المتمسكة باستراتيجية السيطرة تقف وراء الهجمات السيبرانية في العالم

رئيسي: تمكننا من احتواء الهجمات السيبرانية على منشآت في إيران خلال فترة وجيزة

رئيسي: المزاعم بشأن "السلوك الخبيثة" من قبل إيران وروسيا تستهدف إيقاف مقاومة الشعوب

رئيسي متسائلا: من أنشأ ويدعم "داعش" ويقوض استقرار وأمن سوريا وتواجد لـ20 عاما في أفغانستان؟

رئيسي: لا داعي للغيرة من قبل روسيا إزاء تطوير إيران علاقاتها الاستراتيجية مع الصين

رئيسي: نتيجة التواجد الأمريكي في أفغانستان هي الحرب وآلاف القتلى والدمار

رئيسي: الأمريكيون غيروا أسلوبهم في بعض المسائل ويلجؤون أكثر إلى أسلوب العقوبات ضد أي شخص مستقل

رئيسي: نعمل على ضمان السلام والأمن في آسيا الوسطى

رئيسي: بإمكان منظمة شنغهاي للتعاون تحسين العلاقات في منطقة آسيا بمختلف المجالات وعليها تفعيل أنشطتها

رئيسي: الجائحة لقنت العالم درسا فحواه أن الكثير من الأدوات موجودة في أيدي الدول العظمى لكنها فشلت في احتواء الجائحة

رئيسي: دور سليماني في المنطقة كان يكمن في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الناس ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن اغتياله

رئيسي: اغتيال سليماني جريمة نكراء ينبغي محاكمة من يرتكب مثلها من قبل محكمة مؤهلة ومعاقبته على نحو مناسب.

المصدر: RT