الخارجية الصينية: تحالف "أوكوس" يقوض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن اتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا "أوكوس" تقوض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتثير المواجهة

وأضاف المتحدث الصيني: "أكدت الصين مرارا وتكرارا أن الشراكة الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا هي كتلة عسكرية نموذجية.. إن تعاون الدول الثلاث بشأن الغواصات النووية يتعارض مع الهدف الرئيسي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويوجه ضربة للنظام الدولي الخاص بحظر الانتشار النووي".

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وشدد على أن أطراف الاتفاقية (الشراكة) تستخدم ما يسمى بـ"التهديد الصيني" لتعزيز التعاون في مجال الغواصات النووية، متجاهلة المجتمع الدولي.

المصدر: نوفوستي