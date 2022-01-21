النرويج تعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من حركة "طالبان"

أعلنت النرويج، اليوم الجمعة، أن وفدا من حركة "طالبان"، سيزور أوسلو، يوم الأحد، لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، إن وفدا من حركة " طالبان"، سيزور أوسلو بين 23 و25 يناير، لعقد اجتماعات مع مسؤولين نرويجيين وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني تركز على الوضع الإنساني في أفغانستان وحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة، أن "الوفد سيلتقي بممثلين عن السلطات النرويجية ومسؤولين من عدد من الدول الحليفة".

المصدر: AFP