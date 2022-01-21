وسائل إعلام: اليابان والولايات المتحدة قررتا إنشاء نسخة اقتصادية بصيغة "2+2"

أفادت وكالة "كيودو" بأن حكومتي اليابان والولايات المتحدة قررتا إجراء مفاوضات بصيغة "2+2" بمشاركة وزراء الاقتصاد والخارجية للبلدين.

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من جهتها قالت صحيفة "Yomiuri" إن لقاء الوزراء الأربعة سيتمحور حول مواجهة سياسة الصين في مجال الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن عقد هذا الاجتماع في أعقاب المفاوضات الافتراضية بين رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، المخططة اليوم الجمعة.

وأضافت صحيفة "Yomiuri" أنه ستكون بين أهم مواضيع الاجتماع الاستثمارات الأمريكية اليابانية المشتركة في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الهادفة إلى مواجهة التحرك النشيط للشركات الصينية هناك. كما من المتوقع تعزيز الإجراءات الرامية لمنع التسريب لأحدث التكنولوجيات، بما في ذلك العسكرية، إلى الصين.

وتتعاون طوكيو وواشنطن في الوقت الراهن بانتظام في شكل "2+2" بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع للبلدين. ومن المتوقع أن يهدف الشكل الجديد للقاءات إلى وضع سياسة مشتركة في مجال الاستثمارات الدولية والأمن الاقتصادي.

وسيشارك فيه من الجانب الياباني وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومن الجانب الأمريكي وزيرا الخارجية والتجارة.

المصدر: تاس