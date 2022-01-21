الخارجية الكازاخستانية: قرار البرلمان الأوروبي حول أحداث كازاخستان يعتمد على استنتاجات غير موضوعية

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن قرار البرلمان الأوروبي حول الوضع في كازاخستان يحمل طابعا متحيزا، ويعتمد على معلومات واستنتاجات غير موضوعية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر اليوم الجمعة: "تعلن وزارة خارجية جمهورية كازاخستان أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي حول الوضع في بلدنا يحمل طابعا متحيزا ويعتمد على استنتاجات ومعلومات غير موضوعية. إن غياب التقييم الموضوعي للأحداث المأساوية التي وقعت في كازاخستان في يناير الجاري يثير قلقا لدينا".

وشددت الوزارة أيضا على أن اتخاذ مثل هذه القرارات قبل نشر نتائج التحقيق الرسمي أمر غير مقبول.

ودققت: "نعتبر اتخاذ مثل هذه الوثائق قبل نشر نتائج التحقيق الرسمي الذي تجريه قيادة جمهورية كازاخستان، أمرا غير مقبول. ونؤكد من جديد أن نتائج التحقيق ستعرض على المجتمع الدولي".

صادق نواب البرلمان الأوروبي خلال جلسته، أمس الخميس، بأغلبية الأصوات، على قرار حول الوضع في مجال حقوق الإنسان في كازاخستان، وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات الجماعية الأخيرة. ودعا النواب الأوروبيون في قرارهم إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث كازاخستان وفرض عقوبات على عدد من الموظفين الكازاخستانيين في إطار نظام الاتحاد الأوروبي، بسبب "الانتهاكات الجدية في مجال حقوق الإنسان"، كما ورد في القرار.

المصدر: تاس