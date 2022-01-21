كابل.. طالبان تقتحم شقة وتعتقل ناشطة وشقيقاتها

اقتحمت حركة طالبان شقة سكنية في العاصمة كابل، وحطمت الباب، واعتقلت ناشطة في مجال حقوق المرأة، وشقيقاتها الثلاث، بحسب شهود عيان.

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واتهمت طالبان الناشطة، تمانا زرياب بارياني، بالوقوف وراء مظاهرة احتجاج نسائية نظمت مؤخرا في كابل، وقالت إنها "لن تتسامح بعد الآن مع إهانة القيم الأفغانية".

وكانت تمانا من بين 25 امرأة شاركن في مظاهرة مناهضة لطالبان يوم الأحد الماضي ضد فرض الحجاب على النساء.

وقال شخص من سكان الحي، رأى عملية الاعتقال، إن نحو 10 مسلحين زعموا أنهم من إدارة مخابرات طالبان، نفذوا المداهمة مساء الأربعاء.

وأضاف: "لقد ركلوا الباب عدة مرات عندما رفضت أن تفتح لهم. أخذوا الشقيقات الأربع، وبينهن الناشطة".

وقبل وقت قصير من اعتقالها وشقيقاتها، نشرت لقطات مباشرة لتمانا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي خائفة، ومضطربة، وتصرخ طلبا للمساعدة، قائلة إن مسلحي طالبان يطرقون باب منزلها.

المصدر: أ ب