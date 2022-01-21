واشنطن توجه اتهامات إلى مسؤولين بيلاروسيين بشأن هبوط طائرة "رايان إير"

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مسؤولين بيلاروسيين بأنهم أجبروا طائرة شركة "رايان إير" الإيرلندية على الهبوط بشكل غير شرعي بمطار مينسك في مايو الماضي.

وتتهم واشنطن المسؤولين البيلاروسيين بأنهم "تآمروا لاستغلال الإنذار الكاذب بوجود قنبلة على متن الطائرة لتغيير مسار رحلة الطائرة بصورة غير شرعية والتي كان على متنها مواطنون أمريكيون، بغرض اعتقال معارض بيلاروسي".

وتم توجيه التهمة إلى رئيس هيئة "بيلايرو نافيغاتسيا" للملاحة الجوية ليونيد تشورو واثنين من موظفي أجهزة الأمن البيلاروسية.

يذكر أن طائرة شركة "رايان إير" التي كانت تنفذ رحلة بين أثينا وفيلنيوس، قامت بهبوط اضطراري في مطار مينسك يوم 23 مايو 2021، بعد بلاغ بوجود قنبلة، لم يتأكد لاحقا.

وبعد هبوط الطائرة اعتقل الأمن البيلاروسي الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بتنظيم "أعمال الشغب" في البلاد.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على بيلاروس وحظرت الطيران فوق البلاد في أعقاب الحادث.

المصدر: "نوفوستي"