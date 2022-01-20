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لافروف وعبد اللهيان يؤكدان تصميم روسيا وإيران على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي

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لافروف وعبد اللهيان يؤكدان تصميم روسيا وإيران على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي
mid.ru
لقاء بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو يوم 20 يناير.
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصميم بلديهما على مواصلة المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

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وأجرى لافروف وعبد اللهيان، اليوم الخميس، محادثات في موسكو حيث أوليا، حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، "اهتماما دقيقا لحالة الأوضاع المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، والتي لا تزال من أهم الاتفاقات في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وذكر البيان أن كلا الطرفين أكدا "التصميم على مواصلة المفاوضات في فيينا بهدف إحياء الصفقة النووية في هيكلها الأصلي دون أي إضافات أو إقصاءات".

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا، حيث عقد أمس الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.  

المصدر: وكالات

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