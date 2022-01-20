إسرائيل.. إصابة شخص بجروح بليغة بعد طعنه داخل مطار بن غوريون
AP Ariel Schalit
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا أصيب بجروح بليغة اليوم الخميس جراء طعنه في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.
وأكدت نجمة داوود الحمراء أن الأطباء قدموا دعما إلى الجريح البالغ من العمر 20 عاما ونقلوه إلى المستشفى، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن الحادث وقع في منطقة التحميل في المطار.
ووفقا لبيانات القناة الـ12 الإسرائيلية نشب الشجار بين سائقين في شركة FedEx الأمريكية للنقل.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
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