وسائل إعلام: الشرطة الأوكرانية تتلقى بلاغا حول تلغيم مقر رئيس البلاد زيلينسكي

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأوكرانية تلقت بلاغا من مصدر مجهول يتحدث عن "تلغيم" مقر رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، في كييف.

وأفادت صحيفة "فيستي" الأوكرانية بأن الشرطة أكدت أنها أغلقت مؤقتا الدخول إلى مقر زيلينسكي الواقع في شارع بانكوفايا من أجل فحص المبنى على خلفية تلقي البلاغ.

كما تم نشر عدة سيارات للشرطة وأخرى للإسعاف أمام مقر الرئيس الأوكراني.

وزيلينسكي غائب حاليا عن كييف حيث سبق أن وصل الخميس إلى وارسو لإجراء محادثات مع الرئيس البولندي، أنجي دودا.

المصدر: "فيستي" + وكالات