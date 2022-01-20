توقيف أكثر من 300 مهاجر شرق المكسيك

أُوقف أكثر من 388 شخصا بلا أوراق ثبوتية جاء معظمهم من أمريكا الوسطى خلال عمليتين في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وأكد متحدث باسم المعهد الوطني للهجرة أنه "تم العثور على 334 شخصا مكدسين في مؤخر مقطورة في نطاق بلدية ألفارادو، كذلك تم التعرف على 54 مهاجرا من أمريكا الوسطى كانوا ينتقلون في حافلة متوجهة إلى مكسيكو" خلال عملية أخرى في بلدية أكايوكان.

وأوقف سائقا المركبتين بتهمة الاتجار بالبشر، بينما نقل المهاجرون إلى مراكز احتجاز بهدف ترحيلهم.

ويخاطر الكثير من المهاجرين الوافدين من جنوب أمريكا ووسطها بحياتهم، خلال رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر عبر المكسيك يواجهون خلالها خطر الحوادث والغرق وعنف العصابات.

وأعلنت المكسيك في ديسمبر شروطا جديدة لمنح تأشيرة للفنزويليين بعد ازدياد أعداد الآتين من هذا البلد الذي يعاني من أزمة، ويأمل كثيرون بالوصول إلى الولايات المتحدة.

وأوقف في المكسيك أكثر من 190 ألف شخص بدون أوراق ثبوتية بين يناير وسبتمبر 2021 أي بزيادة ثلاث مرات مقارنة مع 2020 وتم ترحيل نحو 74300 شخص.

المصدر: أ ف ب