وزير الدفاع الإسرائيلي يعرض مع نظيره اليوناني التعاون الدفاعي المشترك

وصل وزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس، اليوم الخميس، إلى إسرائيل للقاء نظيره بيني غانتس، حيث ناقش الجانبان التعاون الدفاعي المشترك.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "التزام إسرائيل بالتعاون الأمني ​​مع اليونان، يقوم على أساس المصالح والقيم المشتركة".

שר ההגנה היווני, ניקולס פנגיוטופולוס, ברוך הבא לישראל.



המחויבות של ישראל לשיתוף הפעולה הביטחוני עם יוון, מבוססת על אינטרסים וערכים משותפים. נמשיך להעמיק ולהרחיב אותם, בכל תרחיש, ותחת כל התפתחות באזור. pic.twitter.com/ZkF5bxhyHx — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 20, 2022

وأضاف: "هناك إمكانات كبيرة لتوسيع تعاون إسرائيل مع أصدقائها القدامى والجدد في المنطقة في مجالات الطاقة والابتكار وكذلك الأمن. سنواصل العمل بهذه الروح وتعزيز الإطار الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص".

وخلال اللقاء، قال غانتس: "في الوقت الذي يجري فيه ضباط إيرانيون كبار مفاوضات ببدلات مع فيينا، فإن مبعوثيهم في الشرق الأوسط يزيدون من عدوانيتهم ​​في المنطقة، كما رأينا الأسبوع الماضي بالهجوم الإرهابي على الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "يجب أن تكون لعبة إيران المزدوجة على طاولة المفاوضات في فيينا وكل جهد دولي للتوصل إلى اتفاق، يجب أن يأخذ في الاعتبار عدوانية إيران في المنطقة".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"