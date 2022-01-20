"يونهاب": طهران تبحث مع سيئول استخدام أصولها المجمدة في تسديد رسومها للأمم المتحدة

تجري كوريا الجنوبية، مشاورات مع إيران بشأن الاستخدام المقترح لأموالها المجمدة في تسديد رسوم عضوية إيران في الأمم المتحدة واستعادة حقها في التصويت.

وقال أحد المصادر، لوكالة "يونهاب" للأنباء: "تجري حكومتنا مشاورات مع الحكومة الإيرانية في هذا الصدد، وتجري المشاورات ذات الصلة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك".

وفي الأسبوع الماضي، أخطرت الأمم المتحدة إيران بأنها ستفقد حقوقها في التصويت بسبب تأخر مستحقاتها، التي قيل إنها بلغت 18.4 مليون دولار، إلى جانب سبع دول أخرى، بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

ويذكر أن إيران لديها أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، حيث فتحت في عام 2010 حسابات باسم البنك المركزي الإيراني في بنكين كوريين جنوبيين، وهما "البنك الصناعي الكوري" و"بنك أوري"، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات.

لكن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات.

ومنذ ذلك الحين، تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.

وفي عام 2021، حرمت الأمم المتحدة إيران من حقوقها في التصويت لتأخرها في سداد مستحقاتها. ووافقت الولايات المتحدة على تمكين طهران من استخدام بعض الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي الكوري لدفع الحد الأدنى من الرسوم لتلك السنة واستعادة حقها في التصويت.

المصدر: يونهاب