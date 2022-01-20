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البرلمان الفرنسي يتبنى قرارا يندد بـ"إبادة" الصين لأقلية الأويغور

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البرلمان الفرنسي يتبنى قرارا يندد بـ
Globallookpress
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تبنى البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، قرارا يدين "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها الصين ضد مسلمي الأويغور، في منطقة شينجيانغ.

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واعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا يندد بـ"إبادة" الصين للأويغور، طالبة من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها.

وتم تبني القرار، الذي اقترحه الاشتراكيون المعارضون ولكن أيده أيضا حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالإجماع قبل أيام قليلة فقط من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

المصدر: AFP

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