لجنة مجلس الدوما تناقش مع منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" عمل المختبرات البيولوجية بالقرب من الحدود

ناقشت لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاسيم، وجود المختبرات البيولوجية في عدد من الدول المجاورة لروسيا.

وأعلن رئيس اللجنة، ليونيد كلاشنيكوف، اليوم الخميس: "تحدثنا أيضا عن مسائل الصحة والمسائل غير المباشرة حول وجود المختبرات البيولوجية في بعض البلدان.. ليس للموضوع أي صلة بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لكن له صلة بالمكون السياسي وبنا".

وأضاف: "نحن في اتحاد واحد وفي الوقت ذاته صيانة هذه المختبرات وعملها يتم بالتعامل مع خصومنا".

وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن المختبرات البيولوجية التي أوجدتها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، تهدد صحة عشرات الملايين من الناس.

وأفاد عدد من القنوات التلفزيونية الأوكرانية بما فيها "1+1" و"Newsone" في أبريل عام 2020 بعمل المختبرات البيولوجية العسكرية في أوكرانيا حيث تجرى التجارب باستخدام مسببات الأمراض المعدية الخطيرة.

وفي الشهر نفسه أفاد نائبا البرلمان الأوكراني، فيكتور مدفيدتشوفك (رئيس المجلس السياسي لحزب "القاعدة المعارضة – من أجل الحياة") ورينات كوزمين بأنهما وجها طلبات إلى هيئات السلطة لتقديم تقارير حول عمل 15 مختبرا بيولوجيا أمريكيا في الأراضي الأوكرانية.

من جانبه صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ألكسندر لوكاشيفيتش، في يونيو عام 2020 أن روسيا قلقة من وجود المختبرات البيولوجية الأمريكية في جورجيا وأوكرانيا وكذلك إجراء علماء الأحياء العسكريين الأجانب للتجارب بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: "تاس"