ليبيريا.. مصرع 29 شخصا على الأقل خلال تدافع في احتفال ديني

لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم، خلال تدافع في احتفال ديني في ضواحي العاصمة الليبيرية، مونروفيا، بحسب "فرانس برس".

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وقال المتحدث باسم الشرطة الليبيرية، موسى كارتر، إن عدد القتلى "قد يرتفع".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن التفاصيل حول الحادث لا تزال غير واضحة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية إن التجمع الديني أقيم في ملعب لكرة القدم، وهو تجمع خاص بالمسيحيين، والمعروف باسم "الحملة الصليبية".

وقال الشاهد ايمانويل جراي، 26 عاما، لوكالة "فرانس برس"، إنه سمع "ضوضاء شديدة"، ورأى عدة جثث.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن لصوصا مسلحين بسكاكين وسواطير هاجموا المصلين، ما يثير احتمال أن يكون ذلك سبب التدافع.

المصدر: AFP