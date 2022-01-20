بيسكوف: روسيا تنتظر ردا مكتوبا من الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية في الأيام القادمة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنتظر ردا مكتوبا من الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية في الأيام القادمة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي اليوم الخميس، في معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان وقت تلقي الإجابة مهما: "الوقت مهم. نحن نقول إننا ننتظر ردا خلال الأيام القليلة المقبلة، ليس بالضرورة غدا ... يمكن أن يكون الأسبوع المقبل".

وقال: "إن عدم قبول أوكرانيا في الناتو على المدى القصير لا يعني رفض قبول أوكرانيا على المدى المتوسط. والمدى المتوسط​​، من وجهة نظر تطور الأحداث في العلاقات الدولية، هي لحظة واحدة. لذلك، كل هذا لا يزال بحاجة إلى توضيح، والأهم من ذلك، هو أن نعرف الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الوثائق المكتوبة التي ننتظرها في الأيام القليلة القادمة".

وفي نهاية السنة المنقضية نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.

وطالبت موسكو على وجه الخصوص في هذا المشروع من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من توسع الناتو إلى الشرق، وضم أوكرانيا كعضو في الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي سابقا.

نوفوستي