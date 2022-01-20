إسرائيل توقع مع ألمانيا اتفاقية لشراء ثلاث غواصات متطورة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع ألمانيا لتطوير وإنتاج ثلاث غواصات متقدمة للبحرية الإسرائيلية.

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ووقع الاتفاقية مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال أمير إيشيل، ورئيس المجلس التنفيذي لشركة تيسين غروب للأنظمة البحرية الألمانية، رولف ويرتس، في مكاتب وزارة الدفاع في تل أبيب.

ويشمل الاتفاق أيضا بناء جهاز محاكاة للتدريب في إسرائيل، بالإضافة إلى توريد قطع الغيار.

ومن المتوقع، بحسب الاتفاقية، تسليم الغواصة الأولى في غضون 9 سنوات، وستكلف الغواصات الثلاثة من فئة داكار، التي تعمل بالديزل والكهرباء، حوالي 3 مليارات يورو.

وستمول الحكومة الألمانية ثلث التكلفة وفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد أعلنت، في عام 2018، أن الغواصات الجديدة ستطلق عليها اسم "داكار" تكريما للغواصة التي اختفت في ظروف غامضة أثناء إبحارها من المملكة المتحدة إلى إسرائيل في عام 1968 وعلى متنها طاقم من 69 فردا.

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على توقيع الاتفاقية، قائلا في تغريدة عبر "تويتر": "إن شراء ثلاث غواصات متطورة وتشغيلية ينضم إلى سلسلة من الاجراءات التي اتخذناها في العام الماضي في عملية لتجهيز وتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي".

وشكر غانتس الحكومة الألمانية على "مساعدتها في دفع عجلة الاتفاقية والتزامها بأمن إسرائيل". وأضاف: "أنا واثق من أن الغواصات الجديدة ستعمل على تطوير قدرات البحرية الإسرائيلية، وستسهم في تفوق إسرائيل الأمني ​​في المنطقة".

المصدر: the jerusalem post