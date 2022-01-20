مصدر: العثور على مقابر سرية للمسلحين الذي قتلوا أثناء الاضطرابات الجماعية الأخيرة في كازاخستان

أفاد سلطنات أزيربك، المتحدث باسم دائرة الشرطة لمدينة ألما أتا بكازاخستان، بالعثور على مقابر سرية للمسلحين المقتولين في الاضطرابات الجماعية التي شهدتها البلاد في بداية العام الجاري.

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ونقلت قناة "مأساة ألما أتا" في "تلغرام" والتي تم إنشاؤها لنشر المعلومات الرسمية حول الأحداث التي وقعت في البلاد منذ أسبوعين، عن تصريح لأزيربك: "نعم، أؤكد هذه المعلومات. تم الدفن السري من أجل تعقيد تحديد هوية المشاركين في الاضطرابات".

تحولت الاحتجاجات الجماهيرية على رفع أسعار الوقود التي شهدتها كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022 إلى اضطرابات جماعية واشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الأمن. وأدت تلك الأحداث وفق المعلومات الرسمية إلى مقتل 225 شخصا، بمن فيهم 19 شرطيا، وإصابة 4578 شخصا.

المصدر: نوفوستي