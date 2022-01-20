وسائل إعلام: الولايات المتحدة قد توافق على إمداد تركيا بـ"إف-16"

أفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توافق على إمداد تركيا بعشرات المقاتلات من طراز "إف-16" بغية تعزيز مواقع حلف الناتو في حوض البحر الأسود.

ونقلت قناة "سي إن إن تورك" اليوم الخميس نقلا عن مصادر أمريكية خاصة بها تأكيدها أن الطرفين عقدا سلسلة اجتماعات في أنقرة وواشنطن، مضيفة أن هناك معلومات مفادها أن الولايات المتحدة قد تصادق على بيع 40 مقاتلة من طراز "إف-16 بلوك 70" و80 قطعة لتحديثها إلى تركيا.

ووفقا لمصادر القناة، سيأتي هذا القرار المحتمل بسبب سعي الولايات المتحدة إلى إمداد حلفائها ضمن الناتو في مواجهة "الخطر المتزايد في البحر الأسود".

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الأمريكي جو بايدن تعهد ببذل كل ما بوسعه بغية إقناع الكونغرس بالمصادقة على بيع "إف-16" إلى أنقرة.

ويأتي ذلك بعد إقصاء الولايات المتحدة لتركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" الحديثة بسبب اقتناء أنقرة منظومات "إس-400" الدفاعية الروسية.

المصدر: "نوفوستي"