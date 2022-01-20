الخارجية الروسية: تصريحات الغرب بشأن غزو روسي مزعوم لأوكرانيا غطاء لأجل استفزازنا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التصريحات الغربية حول تحضيرات روسيا لهجوم مزعوم على أوكرانيا هي غطاء إعلامي لاستفزازنا.

وأضافت في إفادة صحفية اليوم الخميس، "التصريحات الغربية حول تحضيرات روسيا لغزو أوكرانيا المزعم هي غطاء إعلامي لإعداد الاستفزازات ..في الوقت الحاضر ، أصبحت وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية، وكذلك المسؤولون، أكثر نشاطا في تكرار وإطلاق التكهنات حول الغزو الروسي المزعوم الوشيك لأوكرانيا. بهذه الطريقة صاغوا ذلك. نحن مقتنعون بأن الغرض من هذه الحملة هو إنشاء غطاء لإطلاق الاستفزازات على نطاق واسع.. بما في ذلك الاستفزازات ذات الطبيعة العسكرية ، والتي يمكن أن يكون لها عواقب مأساوية على الأمن الإقليمي والعالمي".

ونوهت زاخاروفا بأن روسيا تدعو الدول الغربية إلى وقف الحملة المعادية لروسيا حول الوضع في أوكرانيا، "ندعو الدول الغربية إلى وقف الحملة الإعلامية العدوانية المعادية لروسيا، والتوقف عن المساهمة في عسكرة الأزمة الأوكرانية وجرها إلى الناتو، وبدلا من ذلك ندعو الدول الغربية توجيه جهودها لتشجيع كييف على الامتثال لاتفاقيات مينسك والالتزامات الدولية الأخرى".

من جانب آخر لفتت زاخاروفا إلى أن وثيقة حلف الناتو لسياسة الفضاء هي محاولة أخرى لإضفاء الشرعية على استخدام القوة في الفضاء، "الوثيقة مغرضة، في الواقع، استفزازية.. إن الناتو، بمساعدة الوثيقة الجديدة ، يحاول إضفاء الشرعية على استخدام القوة في الفضاء.. وهو ما يتعارض مع المهمة التي وافق عليها المجتمع الدولي لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".

ولفتت زاخاروفا إلى وثيقة نشرت في 17 يناير بعنوان سياسة الفضاء الشاملة لحلف الناتو. وبحسب زاخاروفا، يتعلق الأمر بالمهام ذات الأولوية ومجالات عمل الحلف فيما يتعلق بالفضاء الخارجي.

وأشارت المتحدثة إلى أن بريطانيا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لسلاحها الجوي منذ عدة أيام ، "منذ عدة أيام، ترسل بريطانيا أسلحة إلى أوكرانيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لسلاحها الجوي. وقد تم تنظيم ما لا يقل عن ست رحلات جوية، يمكن لكل طائرة استيعاب ما يصل إلى 77.5 طنًا من الحمولة، أي ما مجموعه حوالي 460 طنا من الأسلحة ".

المصدر: تاس