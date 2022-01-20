 
مباشر

اعتقال شخصين في إنكلترا في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في تكساس

أخبار العالم

اعتقال شخصين في إنكلترا في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في تكساس
Globallookpress
الشرطة الأمريكية خلال احتجاز رهائن في تكساس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7o3

اعتقلت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، رجلين في برمنغهام ومانشستر في إطار التحقيق في الهجوم على كنيس يهودي في تكساس، الذي نفذه البريطاني مالك فيصل أكرم.

إقرأ المزيد
إطلاق سراح جميع الرهائن في الكنيس اليهودي في تكساس الأمريكية ومصرع محتجزهم
إطلاق سراح جميع الرهائن في الكنيس اليهودي في تكساس الأمريكية ومصرع محتجزهم

وقال ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب في إنجلترا، إنهم يواصلون دعم السلطات الأمريكية في تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في تكساس.

وأكد أن الرجلين لا يزالا رهن الاعتقال للاستجواب.

وقتل مالك فيصل أكرم، 44 عاما، من بلاكبيرن، برصاص سلطات إنفاذ القانون في تكساس، بعد أن أخذ رهائن في كنيس يهودي في مدينة كوليفيل، يوم السبت الماضي.

المصدر: the telegraph

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا