اعتقال شخصين في إنكلترا في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في تكساس

اعتقلت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، رجلين في برمنغهام ومانشستر في إطار التحقيق في الهجوم على كنيس يهودي في تكساس، الذي نفذه البريطاني مالك فيصل أكرم.

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وقال ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب في إنجلترا، إنهم يواصلون دعم السلطات الأمريكية في تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في تكساس.

وأكد أن الرجلين لا يزالا رهن الاعتقال للاستجواب.

وقتل مالك فيصل أكرم، 44 عاما، من بلاكبيرن، برصاص سلطات إنفاذ القانون في تكساس، بعد أن أخذ رهائن في كنيس يهودي في مدينة كوليفيل، يوم السبت الماضي.

المصدر: the telegraph