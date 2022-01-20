اليابان.. 3 محافظات تتجه لطلب إخضاعها لشبه حالة طوارئ بسبب "أوميكرون"

قال حكم ولاية أوساكا اليابانية، هيروفومي يوشيمورا، إن عددا من المحافظات ستطلب من الحكومة إخضاعها لشبه حالة الطوارئ، وسط الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

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وأوضح أن محافظات أوساكا، وكيوتو، وهيوغو، بغرب اليابان، ستطلب من الحكومة يوم الجمعة إخضاعها لشبه حالة طوارئ.

وقال يوشيمورا للصحفيين، إن الطلب المشترك المزمع تقديمه للمحافظات الثلاث يعكس ضغطا متزايدا على النظام الطبي المحلي، حيث شهدت أوساكا حوالي 6000 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وأضاف، إن نسبة أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا، "من المرجح أن تصل اليوم أو غدا إلى عتبة 35 في المائة".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، سيجي كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة لم تتلق بعد أي طلب من المحافظات بخلاف الـ 16 التي تم وضعها أو من المقرر وضعها في حالة شبه طارئة.