مدمرة أمريكية تدخل مياه جزر شيشا المتنازع عليها وبكين تطالب بوقف الاستفزازات

دخلت المدمرة الأمريكية "USS Benfold" مياه جزر شيشا (باراسيل) المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ما اعتبرته بكين عملا استفزازيا، وطالبت واشنطن بوقف مثل هذه الأعمال.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني، تجيونلي، اليوم الخميس، إن "المدمرة الأمريكية USS Benfold المزودة بالصواريخ الموجهة دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية لأرخبيل شيشا الصيني (جزر باراسيل) في 20 يناير، دون إذن من الحكومة الصينية".

وأشار إلى أن المجموعة البحرية التابعة للجيش الصيني في منطقة القيادة الجنوبية رافقت السفينة الأمريكية وحذرتها، لمغادرة المنطقة.

واعتبر المتحدث تصرفات الجانب الأمريكي انتهاكا خطيرا لسيادة وأمن الصين، وقال إن هذه الأعمال باتت دليلا على أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لعسكرة بحر الصين الجنوبي.

المصدر: نوفوستي