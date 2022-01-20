لوكاشينكو: بيلاروس والصين تدخلان بشكل منهجي مرحلة جديدة من "الأخوة الحديدية"

هنأ رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونوه بأنهما يدخلان بشكل منهجي مرحلة "الأخوة الحديدية".



وقال لوكاشينكو: "في فترة زمنية قصيرة وفقا للمعايير التاريخية، انتقلنا من التعاون الثنائي إلى الثقة في الشراكة الإستراتيجية الشاملة والتعاون متبادل المنفعة. إننا ندخل بشكل منهجي مرحلة جديدة من" الأخوة الحديدية ".

وفي تهنئته، أشار لوكاشينكو إلى أن مينسك وبكين تعملان باستمرار على توسيع الحوار بين الدول وتنسيق الأهداف والغايات بشأن قضايا العالم والأجندات الإقليمية.

وأضاف لوكاشينكو: "اليوم نتذكر بامتنان كل أولئك الذين ساهموا في مراحل مختلفة في تطوير العلاقات بين بيلاروس والصين، وأنا مقتنع بأن الأساس الذي تم وضعه سيصبح أساسا قويا للأجيال القادمة من البيلاروسيين والصينيين".

وأشار المكتب الصحفي للرئيس لوكاشينكو إلى أن رئيس بيلاروس تلقى التهاني بهذه المناسبة من الزعيم الصيني.

ونقل البيان الرئاسي البيلاروسي تهنئة الرئيس الصيني، وجاء فيها: "الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين لا تقهر، وقد حقق التعاون الثنائي في مختلف المجالات نتائج مثمرة. يدعم الجانبان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية للبلدين، كما يتعاونان بشكل وثيق وفعال في المجالات الدولية والشؤون الإقليمية".

وأكد الرئيس الصسني أنه على استعداد لبذل جهود مشتركة "لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبيلاروس، والتنفيذ المشترك لمبادرة "الحزام والطريق الواحد" من أجل تحقيق نتائج تعاون أكبر، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".

المصدر: نوفوستي