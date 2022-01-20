كوريا الجنوبية: نراقب عن كثب التحركات الأخيرة للجارة الشمالية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح الوحيد لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية.

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وأكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، في بيان أن "الحكومة تراقب عن كثب التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية، مع شعور بالتوتر".

وأضافت: "سنستعد تماما لتدهور محتمل للوضع بالتنسيق الوثيق مع الدول الأخرى لإبقاء الوضع فى شبه الجزيرة الكورية تحت سيطرة مستقرة".

وشددت على أن "الحوار والدبلوماسية هما الحل الوحيد للتوجه إلى مستقبل السلام".

وعقدت كوريا الشمالية اجتماعا رفيع المستوى للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في اليوم السابق وقررت النظر في استئناف الأنشطة "المعلقة مؤقتا" للاستعداد "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ.

المصدر: "يونهاب"