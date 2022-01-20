وسائل إعلام: زيلينسكي دعا الولايات المتحدة لفرض عقوبات على روسيا على الفور

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين زاروا كييف مؤخرا، إلى فرض عقوبات على روسيا على الفور، بدلا من توقع التصعيد المحتمل المزعوم من قبل موسكو.

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ونقل موقع "Axios" عن مصادر مقربة من الرئيس زيلينسكي: "أفهم الرئيس بوضوح أنه يجب فرض عقوبات على "السيل الشمالي-2" الآن بالذات، وأن كل العقوبات المحتملة ضد "السيل الشمالي-2" أو أي عقوبات أخرى لا فائدة منها".

وأضاف المصدر أن الجانب الأوكراني عبر عن اعتقاده بأن "العقوبات المعتمدة على التصعيد المحتمل محايدة في أحسن الأحوال، وفي أسوء الأحوال تشجع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأشار الموقع إلى أن المحادثات بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والرئيس الأوكراني جرت في مجرى إيجابي "باستثناء مسألة وقت فرض عقوبات جديدة على روسيا".

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية سابقا بأن زيلينسكي أجرى في وقت سابق من هذا الأسبوع لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وأبلغهم بالوضع الأمني حول أوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى الدور الهام للكونغرس الأمريكي في دعم سعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو، وتعميق التعاون الأمريكي الأوكراني. وأكد أنه "يشعر بالدعم الأمريكي الفعال في مجال الأمن".

المصدر: نوفوستي