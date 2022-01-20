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كوريا الشمالية تلوح باستئناف تجاربها النووية والصاروخية

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كوريا الشمالية تلوح باستئناف تجاربها النووية والصاروخية
AP
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ألمحت كوريا الشمالية إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، وفق وسائل إعلام رسمية.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال "أعطى توجيهات لقطاع معني.. للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل" جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، فيما يرجح أنه إشارة الى برنامج الصواريخ الباليستية البعيدة المدى والأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة، أن "السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن".

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين يوم الاثنين، تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد وأصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر الشرقي.

المصدر: أ ف ب

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