المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب عدم نشر وثائق متعلقة بهجوم الكابيتول

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم نشر وثائق تتعلق بوقائع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي.

وسعى ترامب لمنع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى اللجنة التي تحقق في الاعتداء على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره.

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وطالب أعلى محكمة في البلاد بتعليق حكم محكمة استئناف فيدرالية هذا الشهر رفضت الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات.

لكن المحكمة العليا رفضت بأغلبية 8 أصوات مقابل 1 وقف التنفيذ وأيدت حكم محكمة الاستئناف.

يسعى ترامب إلى ممارسة امتيازه كرئيس سابق للحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض والاتصالات التي قد تتعلق بالهجوم.

المصدر: "أ ف ب"