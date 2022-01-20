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المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب عدم نشر وثائق متعلقة بهجوم الكابيتول

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المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب عدم نشر وثائق متعلقة بهجوم الكابيتول
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم نشر وثائق تتعلق بوقائع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي.

وسعى ترامب لمنع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى اللجنة التي تحقق في الاعتداء على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره.

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وطالب أعلى محكمة في البلاد بتعليق حكم محكمة استئناف فيدرالية هذا الشهر رفضت الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات.

لكن المحكمة العليا رفضت بأغلبية 8 أصوات مقابل 1 وقف التنفيذ وأيدت حكم محكمة الاستئناف.

يسعى ترامب إلى ممارسة امتيازه كرئيس سابق للحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض والاتصالات التي قد تتعلق بالهجوم.

المصدر: "أ ف ب"

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