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البيت الأبيض: سنرد بشكل "سريع وصارم" على أي تجاوز لحدود أوكرانيا من قبل القوات الروسية

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البيت الأبيض: سنرد بشكل
AP Andrew Harnik
الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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تعهد البيت الأبيض برد "سريع وصارم" على أي تحرك عسكري روسي يتجاوز حدود أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان صادر في أعقاب المؤتمر الصحفي للرئيس جو بايدن يوم الأربعاء، إنه "إذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل ذلك برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".

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وزعمت أن لدى روسيا "استراتيجية واسعة للعدوان، غير الأعمال العسكرية"، بما فيها "الهجمات السيبرانية واستخدام التشكيلات المسلحة غير النظامية".

وأضافت أن بايدن "أكد اليوم أن الأعمال العدوانية الروسية ستقابل بالرد بالمثل بشكل حازم وموحد".

وكان بادين قد هدد روسيا بـ"كارثة" وعقوبات "غير مسبوقة" في حال التوغل في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أي توغل "على نطاق صغير" سيقابله "رد أقل" من قبل واشنطن وحلفائها.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير للهجوم على أوكرانيا، ولفتت إلى أن الغرب يستغل هذا الوضع لتبرير زيادة الحضور العسكري للناتو على تخوم روسيا.

المصدر: وكالات

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