إسبانيا.. مصرع 6 أشخاص بحريق في دار لرعاية المسنين (فيديو)

أعلنت السلطات الإسبانية يوم الأربعاء أن 6 مسنين لقوا مصرعهم في دار للرعاية بمدينة مونكادا بمقاطعة فالنسيا، إثر حريق اندلع في الدار.

وقال رئيس وزراء المقاطعة زيمو بويج للصحفيين إنه تم نقل 18 مصابا إلى المستشفى، اثنان منهم في حالة حرجة.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق خلال ساعة واحدة، لكن الدخان الكثيف وألسنة اللهب تسببت في أضرار واسعة النطاق.

وأفادت شرطة المدينة بأن المبنى كان يأوي 81 شخصا أثناء الحريق... "لا نريد التكهن، لكن كل شيء يشير إلى أن السبب هو تماس كهربائى في جهاز للتنفس الصناعي".

ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه الذي يندلع في دار رعاية المسنين المملوكة للحكومة الإقليمية.

المصدر: وكالات