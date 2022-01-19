بايدن: إمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين لا تزال قائمة

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إمكانية عقد لقاء جديد على مستوى القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال قائمة.

وقال بايدن خلال مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء تعليقا على المناقشات الأخيرة حول قضايا الأمن بين الولايات المتحدة وروسيا: "نعم، أعتقد كالسابق أن مثل هذه الإمكانية لا تزال قائمة".

وأشار بايدن إلى أن الاجتماعات الثلاثة مع روسيا حول القضايا الأمنية في جنيف وفي إطار مجلس روسيا – الناتو وعلى منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لم تثمر عن أي نتيجة بعد".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تعتزم تقليص عدد قواتها في أوروبا، وأضاف: "نعتزم زيادة قواتنا في رومانيا وغيرها من الدول في حال الهجوم" (على أوكرانيا)، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة "بحماية تلك الدول".

ومع ذلك أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قد تدرس المطلب الروسي بعدم نشر أسلحة استراتيجية في أوكرانيا.

وقال بهذا الصدد إن بوتين طلب منه "أمرين، الأول عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو أبدا، والثاني عدم نشر أسلحة استراتيجية في أوكرانيا. ونحن قد ندرس النقطة الثانية".

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وبشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال بايدن أن هذا الأمر غير مرجح في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك عملا كبيرا يجب القيام به في مجال تعزيز الديمقراطية في أوكرانيا.

وأكد أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار.

يذكر أن روسيا طرحت على واشنطن والناتو مقترح ضمانات بعدم توسع الناتو شرقا وعدم اقتراب البنية التحتية العسكرية للحلف من الحدود الروسية.

وقال الغرب إن بعض المطالب الروسية غير مقبولة، فيما قد يتم تحقيق التقدم في بعض القضايا الأخرى.

المصدر: وكالات