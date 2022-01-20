إيران.. رجال الإطفاء ينظمون اعتصاما في طهران (فيديو)

اعتصم العشرات من رجال الإطفاء في طهران الأربعاء احتجاجا على سوء ظروفهم المعيشية، وذلك في الذكرى الخامسة لحريق أودى بحياة عدد من رفاقهم.

وقضى 16 رجل إطفاء في 19 يناير2017 بانهيار مبنى بلاسكو، أقدم الأبنية المرتفعة في طهران المكون من 15 طابقا، بعد اندلاع حريق ضخم في أرجائه.

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وتجمع زهاء 100 من رجال الاطفاء وأفراد عائلاتهم أمام بلدية طهران، ومجلسها البلدي، رافعين لافتات تنتقد "التمييز" و"الاستغلال" و"الإدارة السيئة" و"الرواتب التقاعدية المتدنية"، وفق وكالة "إيسنا".

وردد المعتصمون والكثير منهم يرتدون بزات الإطفاء شعارات تطالب بـ"معيشة لائقة"، ويعربون من خلالها عن تعبهم "من الوعود غير المحققة، وليس من النار والدخان".

وطالب المعتصمون مجلس الشورى بالنظر في قضاياهم بما يشمل توفير أماكن إقامة لهم في العاصمة، وزيادة رواتبهم.

وجاء الاعتصام في ظل تحركات مماثلة في الفترة الماضية، لقطاعات مهنية مختلفة في إيران، مثل المعلمين والعاملين في السلطة القضائية، على خلفية قضايا معيشية وحياتية.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة بعد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي.

وانعكس ذلك سلبا على الوضع المعيشي بعد تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم الذي بلغ 43% بين أبريل ونوفمبر، وفق تقرير للبنك الدولي مطلع العام الجاري.

المصدر: أ ف ب