الصحفيون يغادرون إيجازا عقده ماكرون احتجاجا على رفضه الإجابة عن أسئلتهم

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الصحفيين الذين كان من المقرر أن يحضروا الإيجاز الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غادروا القاعة احتجاجا على رفضه الإجابة عن أسئلتهم.

وألقى الرئيس الفرنسي خطابا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الأربعاء، حدد فيه أولويات رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة القادمة.

وكان من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا في أعقاب خطابه، ولكن بدون الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وقالت إذاعة "فرانس إنفو" إن "المؤتمر الصحفي تحول إلى كلمة بدون أسئلة، واحتجاجا على ذلك غادره الصحفيون الأوروبيون قبل انطلاقه".

Interpellé à la sortie de cette fausse conférence de presse, le président #Macron nous dit qu'il nous a déjà "répondu en décembre" @CNEWSpic.twitter.com/BPrX23Z6PW — Loïc Signor (@loicsignor) January 19, 2022

بدوره، نشر مراسل قناة CNews لويك سينيور مقطع فيديو يظهر فيه ماكرون، وهو يفسر رفضه الإجابة عن الأسئلة بأنه قد عقد رد على أسئلة الصحفيين خلال فعاليات أخرى في ديسمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي