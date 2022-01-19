بوريل: دعوت بلينكن للانضمام إلى مناقشات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، إنه دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للانضمام إلى مناقشات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا الاثنين القادم.

وقال جوزيب بوريل يوم الأربعاء إنه يتطلع إلى مواصلة المشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية والتنسيق الوثيق المستمر عبر المحيط الأطلسي.

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقفان معا في مواجهة تحديات الأمن في أوروبا.

I have invited @SecBlinken to join FAC discussions on Russia/Ukraine on Monday. Look forward to continue our engagement on ongoing international diplomatic efforts & continued close transatlantic coordination.

The EU & U.S stand together to face challenges to security in Europe. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 19, 2022

وفي وقت سابق، استبعد بوريل فرض الاتحاد "عقوبات استباقية" على روسيا في ظل الوضع حول أوكرانيا.

I have invited @SecBlinken to join FAC discussions on Russia/Ukraine on Monday. Look forward to continue our engagement on ongoing international diplomatic efforts & continued close transatlantic coordination.

The EU & U.S stand together to face challenges to security in Europe. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 19, 2022

وقال في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي إنه "لا يوجد هناك أي حديث عن عقوبات استباقية.. ونحن نواصل العمل على مشروع القرار حول العقوبات في حال التصعيد".

وأكد أنه "في حال العدوان ضد أوكرانيا ستكون هناك إجراءات قاسية، بينها العقوبات.. ومن صلاحياتي عرض العقوبات على المجلس الأوروبي، والعمل على صياغتها مستمر".

ومع ذلك أكد بوريل على ضرورة الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك "عددا كبيرا من الملفات" التي يجب مناقشتها بشكل دائم مع روسيا.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم موسكو بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه روسيا، وهدد الغرب بفرض عقوبات على موسكو في حال أي تصعيد عسكري في أوكرانيا.

المصدر: وكالات