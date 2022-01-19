عواصف ثلجية غير مسبوقة تشل غازي عنتاب جنوبي تركيا
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شلت عواصف ثلجية حركة المرور في ولاية غازي عنتاب التركية الجنوبية على حدود سوريا، حسب صحيفة "مليت" التركية اليوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن سماكة الغطاء الثلجي في الولاية تتراوح بين نصف متر ومتر حسب المنطقة.
وأسفر تساقط الثلوج الذي لم تشهده المنطقة على مدار السنوات الـ54 الأخيرة وبدأ يوم الثلاثاء، عن تكدّس مئات الشاحنات على الطرق المحلية.
وبعثت السلطات مروحيتين عسكريتين إلى الولاية لإجلاء العالقين في المناطق الجبلية.
وأرسلت أجهزة الطوارئ المحلية نحو 900 آلية لإزالة الثلوج من الطرق العامة وإجلاء المحاصرين وانتشال آلاف السيارات والشاحنات من أكوام الثلج.
المصدر: "تاس"
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