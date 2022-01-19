 
مباشر

عواصف ثلجية غير مسبوقة تشل غازي عنتاب جنوبي تركيا

أخبار العالم

عواصف ثلجية غير مسبوقة تشل غازي عنتاب جنوبي تركيا
Twitter@bulut_zdmr
تساقط ثلوج غزيرة في ولاية غازي عنتاب التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7ic

شلت عواصف ثلجية حركة المرور في ولاية غازي عنتاب التركية الجنوبية على حدود سوريا، حسب صحيفة "مليت" التركية اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
ثلوج تغطي بلدانا عربية... ما السبب؟
ثلوج تغطي بلدانا عربية... ما السبب؟

وأشارت الصحيفة إلى أن سماكة الغطاء الثلجي في الولاية تتراوح بين نصف متر ومتر حسب المنطقة.

وأسفر تساقط الثلوج الذي لم تشهده المنطقة على مدار السنوات الـ54 الأخيرة وبدأ يوم الثلاثاء، عن تكدّس مئات الشاحنات على الطرق المحلية.

وبعثت السلطات مروحيتين عسكريتين إلى الولاية لإجلاء العالقين في المناطق الجبلية.

وأرسلت أجهزة الطوارئ المحلية نحو 900 آلية لإزالة الثلوج من الطرق العامة وإجلاء المحاصرين وانتشال آلاف السيارات والشاحنات من أكوام الثلج.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا