التشيك.. الشيوخ يحثون الحكومة على مطالبة موسكو بتعويضات عن انفجارات مستودعات الذخيرة

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ التشيكي الحكومة الجديدة إلى مطالبة موسكو بالاعتذار أمام براغ وتعويض التشيك عن الأضرار التي سببتها انفجارات مستودعات الذخائر في قرية فربيتيتسي التشيكية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بالمجلس بافيل فيشر: "نوصي بأن تبدأ الحكومة في مراجعة العلاقات مع روسيا، كما وعدت في بيان سياستها، كما نحث مجلس الوزراء على عدم نسيان تحصيل الاعتذار والتعويض من روسيا".

وشدد على أنه "يتعين على مجلس الوزراء ضمان الامتثال للاتفاقيات وبناء علاقات متبادلة المنفعة مع روسيا".

وتدهورت العلاقات الروسية التشيكية بشكل حاد منذ أبريل 2021، إذ زعمت السلطات التشيكية تورط موسكو في تفجيرات مستودعات الذخيرة في قرية فربيتيتسي شرقي البلاد عام 2014، وطردت براغ 18 دبلوماسيا روسيا، بدعوى أنهم "أعضاء في الأجهزة الخاصة الروسية".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد على الخطوة التي اتخذتها براغ "بذرائع لا أساس لها"، وطردت 20 من موظفي السفارة التشيكية في موسكو.

ورفضت الخارجية الروسية مطالب التشيك بتعويضات عن تفجير مستودعات للأسلحة معتبرة إياها "ابتزازا".

المصدر: "تاس" + وكالات