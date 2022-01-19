بالفيديو.. مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يدخن الحشيش في إعلان حملته

أصدر مرشح ولاية لويزيانا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، غاري تشامبرز جونيور، حملة إعلانية غير عادية تسلط الضوء على الفوارق العرقية في اعتقالات الماريجوانا.

ويظهر غري تشامبرز، وهو ناشط ديمقراطي في مجال العدالة الاجتماعية، في الإعلان جالسا على كرسي ويدخن حشيشة الماريجوانا. وأثناء التدخين، يستشهد بإحصائيات الاعتقال للأمريكيين السود المتعلقة بحيازة الماريجوانا.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر" "آمل أن لا يعمل هذا الإعلان فقط على إزالة وصمة استخدام الماريجوانا، بل أن يؤدي إلى خلق محادثة جديدة تخلق مسارا لإضفاء الشرعية على هذا الدواء المفيد، وتسامح أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب أيديولوجية قديمة".

My first campaign ad, ‘37 Seconds.’ #JustLikeMe



I hope this ad works to not only destigmatize the use of marijuana, but also forces a new conversation that creates the pathway to legalize this beneficial drug, and forgive those who were arrested due to outdated ideology. pic.twitter.com/G0qKvmUGKD — Gary Chambers (@GaryChambersJr) January 18, 2022

وقال تشامبرز في بيان وجهه إلى شبكة CNN إنه "حان الوقت ليتوقف السياسيون عن التظاهر بأنهم أفضل أو مختلفين عن الأشخاص الذين يمثلونهم.. الوقت قد حان لإصلاح نظام العدالة الجنائية لحيازة الماريجوانا".

وأضاف: "بعض أجزاء البلاد تحارب إدمان المواد الأفيونية وتبني مدارس أفضل من صناعة الماريجوانا. وآخرون يخلقون الجنايات ويدمرون العائلات. لا يمكنني تحمل ذلك".

وتم تصوير الإعلان في نيو أولينز، حيث أقر مجلس المدينة قانونا جديدا يهدف إلى إزالة العقوبات المفروضة على حيازة الماريجوانا، حيث يدعم تشامبرز إسقاط جرائم القنب غير المتضمنة أعمال عنف.

المصدر: CNN