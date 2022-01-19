روسيا تنفي الأنباء عن اقتراح إسرائيل عقد قمة روسية أوكرانية في القدس

نفى الكرملين صحة الأنباء عن اقتراح إسرائيل على روسيا مبادرة لاجتماع قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القدس.

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالنفي على سؤال وكالة "نوفوستي" عما إذا كانت إسرائيل عرضت على موسكو تنظيم قمة روسية إسرائيلية في القدس.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير ادعى فيه موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إسرائيل طرحت هذه المبادرة بطلب من أوكرانيا، لكن روسيا رفضتها.

ووفقا للتقرير، عرض بينيت "قمة القدس" على الرئيس بوتين خلال زيارته روسيا في أكتوبر الماضي، وأن بوتين وجه في المقابل انتقادات شديدة اللهجة لزيلينسكي.

المصدر: "نوفوستي"