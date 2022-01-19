مدغشقر.. مصرع 10 أشخاص جراء فيضانات غمرت أجزاء من العاصمة (فيديو+صور)

لقي 10 أشخاص مصرعهم وشرّد أكثر من 12 ألف مواطن جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أغرقت أجزاء من أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر.

وقال المسؤولون إن المياه غمرت ما لا يقل عن 2400 مسكن في العاصمة، بينما غرقت المناطق المنخفضة من المدينة في المياه العميقة وانهارت ستة منازل في مناطق عليا من المدينة بسبب هطول الأمطار اليوم الأربعاء.

وجرى استخدام ثلاث صالات للألعاب الرياضية في المدينة لإيواء الأسر النازحة بينما احتمى آخرون في المدارس ومكاتب الحكومة المحلية.

ومع استمرار هطول الأمطار واقتراب إعصار محتمل من الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي حذر المسؤولون من انهيارات أرضية محتملة في العاصمة التي بنيت على تلال شديدة الانحدار.

ودعا الرئيس أندري راجولينا إلى اجتماع طارئ بشأن أزمة الفيضانات، وفقا لما أعلنه مكتبه.

AP

وقال الجنرال إيلاك أندريانكاجا، المدير العام للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث: "نناشد سكان أنتاناناريفو والبلديات المحيطة مغادرة المناطق المعرضة بشدة للانهيارات الأرضية والأماكن التي تكون فيها الأشجار عرضة لخطر السقوط والمنازل عرضة لخطر الانهيار".

وأضاف "وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية هناك خطر كبير بحدوث إعصار في المحيط الهندي بحلول نهاية هذا الأسبوع" وحث سكان المناطق الشرقية من الجزيرة على اليقظة وتوخي الحذر.

AP

المصدر: "أسوشيتد برس"